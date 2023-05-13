В Федерации тяжёлой атлетики России оценили решение о допуске на международные старты

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов оценил решение Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) о допуске российских и белорусских штангистов на соревнования в нейтральном статусе.
«Международная федерация просто исправила свою ошибку. Рано или поздно это должно было случиться. Но у нас есть чёткое понимание, что есть задача не допускать наших спортсменов, причём не спортивная, а политическая. Способы всегда найдутся. Мы разберём всё и напишем ответ. Скорее всего, на следующей неделе. Наверняка у нас среди лидеров есть спортсмены, которые имеют отношение к ЦСКА. Этот критерий придуман именно для того, чтобы не допустить сильных спортсменов к соревнованиям. Возможно, включится ещё надуманная антидопинговая история или что-то ещё», — приводит слова Агапитова «РИА Новости Спорт».
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