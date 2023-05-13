РУСАДА в апреле зафиксировало 20 случаев нарушения спортсменами правил доступности
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о 20 случаях нарушений спортсменами правил доступности для тестирования на допинг в апреле текущего года.
«В апреле было зафиксировано 20 нарушений правил доступности для тестирования», — приводит слова представителя пресс-службы РУСАДА ТАСС.
Напомним, за весь 2022 год организацией было зафиксировано 375 нарушений правил доступности российскими атлетами. В период с января по апрель 2023 года таких случаев было выявлено 77.
Ранее РУСАДА сообщило, что собрало рекордное количество допинг-проб у спортсменов в апреле — 996 проб. Всего за четыре месяца 2023 года РУСАДА взяло 3709 проб у атлетов (996 — в апреле, 853 — в марте, 961 — в феврале, 899 — в январе).
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