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Ронни О'Салливан: я потерял шесть или семь лет карьеры из-за алкоголя и наркотиков

Ронни О'Салливан: я потерял шесть или семь лет карьеры из-за алкоголя и наркотиков
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан рассказал о проблемах, с которыми сталкивался во время профессиональной карьеры.

«Вероятно, я лишил себя шести или семи лет профессиональной карьеры из-за алкоголя и марихуаны. Ещё четыре года я занимался вещами, не связанными со снукером, с которыми справлялся не очень хорошо. Я не был сосредоточен на снукере. Но я думаю, что все сталкивались с подобными проблемами. Действительно, было 10 лет, которые я практически упустил. Я мало тренировался, потерял свою индивидуальность и уверенность в своих силах. Мне нужно было принимать различные вещества, чтобы чувствовать, что я могу быть частью общества», — приводит слова О'Салливана Sky Sports.

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