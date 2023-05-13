Владимир Путин отреагировал на победу дзюдоиста Армана Адамяна на ЧМ-2023 в Дохе

Президент РФ Владимир Путин поздравил дзюдоиста Армана Адамяна с победой на чемпионате мира – 2023 в Дохе (Катар).

Напомним, в финальной схватке в весовой категории до 100 кг Адамян одолел обладателя двух золотых наград Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира — Лукаша Крпалека из Чехии.

«Уважаемый Арман Азатович! От души поздравляю Вас с триумфом. На чемпионате мира в Катаре Вы убедительно подтвердили свои лидерские качества, продемонстрировали характер и волю, вписали яркую страницу в победную летопись отечественной школы дзюдо. Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента.

Напомним, российские дзюдоисты выступают на чемпионате мира в Дохе как индивидуальные нейтральные атлеты.