«Норильский Никель» и «Газпром-Югра» вничью сыграли в 1-м полуфинальном матче ЧР
Поделиться
«Норильский Никель» и «Газпром-Югра» вничью сыграли в первом матче полуфинальной серии чемпионата России – 2022/2023 по мини-футболу среди команд Суперлиги.
Соперники встречались в Норильске. Матч завершился со счётом 2:2. Счёт в матче на второй минуте открыл белорусский игрок гостей Дмитрий Шведко. После чего на 15-й минуте его сравнял футболист «Никеля» Руслан Кудзиев. Также по голу на свой счёт записали нападающий хозяев Роман Букин (на 46-й минуте) и защитник «Югры» Николай Шистеров (с пенальти, 47-я минута).
Вторая полуфинальная игра между «Норильским Никелем» и «Газпромом-Югра» состоится завтра, 14 мая.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Первый матч
«Норильский Никель» (Норильск) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:2.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
17:36
-
16:59
-
16:33
-
16:25
-
16:15
-
13:41
-
13:23
-
12:55
-
12:00
-
11:29
-
11:02
-
04:54
-
00:22
-
00:13
- 12 мая 2023
-
23:57
-
22:54
-
22:05
-
21:03
-
20:02
-
19:29
-
19:03
-
18:01
-
14:49
-
13:21
-
12:52
-
11:26
-
11:14
-
10:46
- 11 мая 2023
-
23:40
-
23:02
-
22:43
-
21:21
-
21:04
-
20:54
-
20:35
Партнерский контент