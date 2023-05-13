«Норильский Никель» и «Газпром-Югра» вничью сыграли в 1-м полуфинальном матче ЧР

«Норильский Никель» и «Газпром-Югра» вничью сыграли в первом матче полуфинальной серии чемпионата России – 2022/2023 по мини-футболу среди команд Суперлиги.

Соперники встречались в Норильске. Матч завершился со счётом 2:2. Счёт в матче на второй минуте открыл белорусский игрок гостей Дмитрий Шведко. После чего на 15-й минуте его сравнял футболист «Никеля» Руслан Кудзиев. Также по голу на свой счёт записали нападающий хозяев Роман Букин (на 46-й минуте) и защитник «Югры» Николай Шистеров (с пенальти, 47-я минута).

Вторая полуфинальная игра между «Норильским Никелем» и «Газпромом-Югра» состоится завтра, 14 мая.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Первый матч

«Норильский Никель» (Норильск) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:2.