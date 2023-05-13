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Российские дзюдоисты смогут участвовать на турнирах в Европе в нейтральном статусе

Европейский союз дзюдо (EJU) заявил о полной поддержке решения Международной федерации дзюдо (IJF), касающегося допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе с соблюдением ряда условий.

20 нейтральных дзюдоистов из России и Беларуси, которые прошли проверку на соответствие критериям IJF и участвуют в чемпионате мира в Дохе, сохраняют шансы на олимпийскую квалификацию.

«Мы действуем в полном соответствии с требованиями IJF. Статус-кво турниров EJU будет соответствующим образом изменён», — приводит слова президента EJU Ласло Тота сайт организации.

Напомним, накануне чемпионом мира в весовой категории до 100 кг стал россиянин Арман Адамян. Сегодня, 13 мая, в финале категории свыше 100 кг Инал Тасоев сразится с трёхкратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером.