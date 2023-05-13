Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские дзюдоисты смогут участвовать на турнирах в Европе в нейтральном статусе

Российские дзюдоисты смогут участвовать на турнирах в Европе в нейтральном статусе
Аудио-версия:
Комментарии

Европейский союз дзюдо (EJU) заявил о полной поддержке решения Международной федерации дзюдо (IJF), касающегося допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе с соблюдением ряда условий.

20 нейтральных дзюдоистов из России и Беларуси, которые прошли проверку на соответствие критериям IJF и участвуют в чемпионате мира в Дохе, сохраняют шансы на олимпийскую квалификацию.

«Мы действуем в полном соответствии с требованиями IJF. Статус-кво турниров EJU будет соответствующим образом изменён», — приводит слова президента EJU Ласло Тота сайт организации.

Напомним, накануне чемпионом мира в весовой категории до 100 кг стал россиянин Арман Адамян. Сегодня, 13 мая, в финале категории свыше 100 кг Инал Тасоев сразится с трёхкратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером.

Материалы по теме
Российский спортсмен стал чемпионом мира! В 2023 году это почти невероятная новость
Российский спортсмен стал чемпионом мира! В 2023 году это почти невероятная новость
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023