Россиянин Инал Тасоев завоевал серебро ЧМ по дзюдо, уступив Тедди Ринеру

Дзюдоист Инал Тасоев принёс России вторую медаль чемпионата мира в Дохе. В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Тасоев уступил трёхкратному олимпийскому чемпиону французу Тедди Ринеру. Судьбу золота решил всего один приём, проведённый Ринером на четвёртой минуте дополнительного времени.

В полуфинале Тасоев победил Алишера Юсупова из Узбекистана, Ринер оказался сильнее представителя Таджикистана Темура Рахимова.

25-летний Тасоев — чемпион Европы – 2021, многократный победитель турниров Мировой серии, на чемпионатах мира он ранее дважды становился бронзовым призёром в командных соревнованиях. Ринер выигрывал золото на Играх в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио, а также теперь уже 12 раз побеждал на чемпионатах мира.

Напомним, российские дзюдоисты выступают на чемпионате мира в Дохе как индивидуальные нейтральные атлеты. Первую медаль соревнований, и сразу золотую, накануне принёс России Арман Адамян, в финале весовой категории до 100 кг одолевший двукратного олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека из Чехии.