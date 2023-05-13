Российские дзюдоисты завоевали две медали на ЧМ-2023 в Дохе

Российские дзюдоисты завоевали две медали на чемпионате мира – 2023, который проходит в Дохе (Катар).
Арман Адамян стал чемпионом мира в весовой категории до 100 кг. В финале россиянин оказался сильнее двукратного олимпийского чемпиона из Чехии Лукаша Крпалека. Инал Тасоев выиграл серебро первенства планеты в категории свыше 100 кг. В финальной схватке он более семи минут на равных противостоял трёхкратному олимпийскому чемпиону Тедди Ринеру из Франции, завоевавшему 12-е золото чемпионатов мира.
Первое место в общекомандном медальном зачёте турнира заняла команда Японии, спортсмены которой завоевали пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали. Второй стала сборная Франции (2-3-2), третьей — сборная Грузии (2-1-1).
Напомним, российские дзюдоисты выступали на чемпионате мира в Дохе как индивидуальные нейтральные атлеты. В командных соревнованиях, которые пройдут завтра, 14 мая, они не примут участия.
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