Российские дзюдоисты завоевали две медали на ЧМ-2023 в Дохе

Российские дзюдоисты завоевали две медали на чемпионате мира – 2023, который проходит в Дохе (Катар).

Арман Адамян стал чемпионом мира в весовой категории до 100 кг. В финале россиянин оказался сильнее двукратного олимпийского чемпиона из Чехии Лукаша Крпалека. Инал Тасоев выиграл серебро первенства планеты в категории свыше 100 кг. В финальной схватке он более семи минут на равных противостоял трёхкратному олимпийскому чемпиону Тедди Ринеру из Франции, завоевавшему 12-е золото чемпионатов мира.

Первое место в общекомандном медальном зачёте турнира заняла команда Японии, спортсмены которой завоевали пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали. Второй стала сборная Франции (2-3-2), третьей — сборная Грузии (2-1-1).

Напомним, российские дзюдоисты выступали на чемпионате мира в Дохе как индивидуальные нейтральные атлеты. В командных соревнованиях, которые пройдут завтра, 14 мая, они не примут участия.