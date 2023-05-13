Инал Тасоев: ехал за золотом, хотя серебро — это неплохо

Российский дзюдоист Инал Тасоев оценил свой результат, показанный на чемпионате мира в Дохе.

Тасоев стал серебряным призёром соревнований в весовой категории свыше 100 кг, уступив в финальной схватке трёхкратному олимпийскому чемпиону французу Тедди Ринеру.

«Конечно, я расстроен — ехал за золотом, хотя серебро — это неплохо. Я не первый раз встречаюсь с Тедди Ринером — здесь же, в Дохе, в 2019 году я тоже стал серебряным призёром на турнире серии «Мастерс», уступив именно ему. Сегодня я был готов, был настроен — мы прошли хорошую подготовку, но функционально я всё равно немного отстаю. Будем работать, исправлять ошибки», — приводит слова Тасоева ТАСС.

Напомним, российские дзюдоисты выступали на чемпионате мира в Дохе как индивидуальные нейтральные атлеты. В командных соревнованиях, которые пройдут завтра, 14 мая, они не примут участия.