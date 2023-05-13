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Дзюдоист Тедди Ринер завоевал 12-е золото чемпионатов мира

Дзюдоист Тедди Ринер завоевал 12-е золото чемпионатов мира
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Французский дзюдоист Тедди Ринер завоевал 12-е золото чемпионатов мира (11-е личное).

В финале чемпионата мира – 2023 в Дохе (Катар) в категории свыше 100 кг 34-летний Ринер в дополнительное время одолел 25-летнего россиянина Инала Тасоева, для которого серебро стало первой личной медалью чемпионатов мира в карьере.

Ринер также является трёхкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020) и пятикратным чемпионом Европы. Отметим, что из трёх золотых олимпийских медалей у Ринера только две личные. На Играх-2020 француз завоевал бронзу, уступив в четвертьфинале россиянину Тамерлану Башаеву.

В истории чемпионатов мира по дзюдо Ринер — самый титулованный спортсмен. С 2007 года он лишь однажды уступил в финальной схватке в абсолютной весовой категории японцу Дайки Камикаве, и произошло это в 2010 году в Токио.

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