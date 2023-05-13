Михайлин: считаю, что это победа Тасоева, ведь он сделал решающее движение

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года российский дзюдоист Александр Михайлин объяснил, почему считает соотечественника Инала Тасоева настоящим победителем чемпионата мира в Дохе.

В финале весовой категории свыше 100 кг Тасоев уступил трёхкратному олимпийскому чемпиону Тедди Ринеру из Франции. При этом в дополнительное время, которое проводится до первого набранного очка, Тасоев первым провёл действие, близкое к результативному, но судьи его не засчитали. Через несколько секунд схожее действие Ринера было оценено одним баллом и, как следствие, 12-м титулом чемпиона мира.

«Я очень болел за Инала и хотел, чтобы он победил. Но, к сожалению, правила в дзюдо сейчас такие, что оценку после контратаки Инала, которая, на мой взгляд, была, не зафиксировали. Судьи даже не стали пересматривать этот эпизод, хотя, когда возникает спорный момент, они обязаны это делать. По большому счёту это было движение Инала, его контратака, и это его победа. Но с судьями спорить бесполезно. А дзюдо, если не ошибаюсь, это чуть ли не единственный вид спорта, в котором не подаются никакие апелляции на решения арбитров.

Я считаю, что это победа Инала, ведь он сделал решающее движение. Там же видно чётко, что Ринер коснулся татами рукой. Я был на его месте на татами с этим же персонажем, но, как бы наши сердца ни бились в унисон, как бы мы ни хотели видеть Инала на вершине пьедестала, с судьями не поспоришь. Инал — красавчик, он сделал всё, что мог. Для меня его серебро — с золотым отливом», — приводит слова Михайлина «РИА Новости Спорт».

Михайлин не раз встречался с Ринером на татами, именно французу россиянин уступил в финальной схватке на Играх-2012.