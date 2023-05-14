Легкоатлеты Алина Прокопьева и Илдар Миншин выиграли марафон на чемпионате России — 2023
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В Пушкине (Ленинградская область) завершились легкоатлетические марафоны, которые прошли в рамках чемпионата России – 2023 по марафону. Золотую медаль у женщин завоевала Алина Прокопьева, представляющая Московскую и Белгородскую области, у мужчин победителем стал Илдар Миншин из Москвы.
Миншин преодолел дистанцию в 42 км за 2 часа 17 минут 45 секунд. Вторым с результатом 2:17.54 в гонке финишировал Владимир Чистяков из Самарской области, тройку призёров замкнул представитель Свердловской области Иван Кузнецов (2:17.55).
Прокопьева выиграла женские соревнования, пробежав дистанцию за 2:30.57. Второе место в гонке заняла Луиза Дмитриева, представляющая Санкт-Петербург (2:35.05), тройку призёров замкнула Ася Ванеева из Чувашии (2:36.34).
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