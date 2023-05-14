Анна Викулова и Владимир Никитин с рекордами трассы выиграли Московский полумарафон — 2023
Поделиться
Сегодня, 14 мая, прошёл Московский полумарафон. Победителями забега стали легкоатлеты Владимир Никитин и Анна Викулова.
Никитин завоевал золотую медаль у мужчин, преодолев дистанцию в 21,1 км за 1 час 2 минуты и 46 секунд, что является рекордом для трассы. Вторым финишировал Дмитрий Неделин (1:04.11), тройку призёров замкнул Алексей Реунков с результатом 1:04.42.
Стоит отметить, что прошлогодний победитель Московского марафона Искандер Ядгаров занял в прошедшем забеге только четвёртое место. Он пробежал дистанцию за 1:05.04.
Викулова стала победительницей среди женщин, установив новый рекорд соревнований — 1 час 9 минут 47 секунд. Серебро завоевала Светлана Симакова (1:12.39), тройку призёров замкнула Дина Александрова (1:12.55).
Комментарии
- 14 мая 2023
-
11:39
-
11:30
-
00:26
- 13 мая 2023
-
22:52
-
22:31
-
22:07
-
20:56
-
20:27
-
19:59
-
19:19
-
18:32
-
18:06
-
17:36
-
16:59
-
16:33
-
16:25
-
16:15
-
13:41
-
13:23
-
12:55
-
12:00
-
11:29
-
11:02
-
04:54
-
00:22
-
00:13
- 12 мая 2023
-
23:57
-
22:54
-
22:05
-
21:03
-
20:02
-
19:29
-
19:03
-
18:01
-
14:49
Партнерский контент