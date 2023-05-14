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Анна Викулова и Владимир Никитин с рекордами трассы выиграли Московский полумарафон — 2023

Анна Викулова и Владимир Никитин с рекордами трассы выиграли Московский полумарафон — 2023
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Сегодня, 14 мая, прошёл Московский полумарафон. Победителями забега стали легкоатлеты Владимир Никитин и Анна Викулова.

Никитин завоевал золотую медаль у мужчин, преодолев дистанцию в 21,1 км за 1 час 2 минуты и 46 секунд, что является рекордом для трассы. Вторым финишировал Дмитрий Неделин (1:04.11), тройку призёров замкнул Алексей Реунков с результатом 1:04.42.

Стоит отметить, что прошлогодний победитель Московского марафона Искандер Ядгаров занял в прошедшем забеге только четвёртое место. Он пробежал дистанцию за 1:05.04.

Викулова стала победительницей среди женщин, установив новый рекорд соревнований — 1 час 9 минут 47 секунд. Серебро завоевала Светлана Симакова (1:12.39), тройку призёров замкнула Дина Александрова (1:12.55).

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