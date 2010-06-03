Федерация лёгкой атлетики поздравила Исинбаеву с днём рождения

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) поздравила двукратную олимпийскую чемпионку, многократную чемпионку и рекордсменку мира в прыжках с шестомЕлену Исинбаеву с днём рождения.

«На протяжении многих лет Елена щедро дарит нам яркие впечатления и сильные эмоции. Любое соревнование, в котором она принимает участие, не оставляет никого равнодушным. Несмотря на то, что в карьере Елены сейчас наступило некоторое затишье, мы знаем, что она обязательно вернётся.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики поздравляет Елену Исинбаеву с днём рождения! Желает ей здоровья, веры в свои силы, стремления к совершенству и внутренней гармонии!» — говорится в поздравлении ВФЛА.

«Чемпионат.ру» поздравляет Елену Исинбаеву с днём рождения и желает ей здоровья и высоких спортивных достижений.