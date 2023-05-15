Эвенепул сошёл с «Джиро» из-за положительного теста на COVID-19

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул сошёл с «Джиро д’Италия» из-за положительного теста на COVID-19. Напомним, он лидировал в общем зачёте после девятого этапа.
Лидером стал Герайнт Томас из Великобритании.
Таким образом, россиянин Александр Власов поднялся на одну строчку и теперь занимает шестое место в общем зачёте. Его отставание от лидера – 1.03.
Общий зачёт после девятого этапа:
1. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 34.34,27.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) +0.02.
3. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) +0.05.
4. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +0.22.
5. Андреас Лекнессунд (Норвегия, DSM) – то же время.
6. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +1.03.
7. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) +1.28.
8. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) +1.52.
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