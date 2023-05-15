Мариус Визер: поведение спортсменов из России и Беларуси было образцовым

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер прокомментировал участие российских и белорусских спортсменов на чемпионате мира в Дохе.
«Я чувствую эмоции от возвращения русских и белорусов. Я вижу, что они каким-то образом немного затронуты всей ситуацией, но их поведение здесь было образцовым, и я просто чувствую, что всё сообщество приветствовало их и полностью игнорировало вопросы дискриминации. Спорт — это последний мост, который может всех нас объединить, и последний мост для диалога и примирения. Это последняя открытая дверь. Как я неоднократно заявлял, в нашем спорте нет места политике и дискриминации», — приводит слова Визера Inside the Games.
Напомним, два белорусских и 17 российских дзюдоистов соревновались на чемпионате мира по дзюдо после решения международной федерации разрешить им участвовать в качестве нейтральных спортсменов.
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