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Европейский союз дзюдо допустит россиян на квалификацию к Олимпиаде-2024 в Париже

Европейский союз дзюдо допустит россиян на квалификацию к Олимпиаде-2024 в Париже
Арман Адамян
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Европейский союз дзюдо объявил о своём согласии на участие российских и белорусских спортсменов в квалификации к Олимпиаде-2024 в Париже после того, как они выступали под нейтральными знамёнами на чемпионате мира в Дохе.

Президент Европейского союза дзюдо Ласло Тот сказал, что позиция его организации соответствует позиции международной федерации, которая позволяет российским и белорусским дзюдоистам соревноваться в качестве нейтральных спортсменов.

«Мы полностью согласны с Международной федерацией дзюдо. Статус-кво турниров Европейского союза дзюдо будет соответствующим образом скорректирован», — приводит слова Тота Inside the Games.

Напомним, на чемпионате мира по дзюдо в Дохе Арман Адамян выиграл золото среди мужчин до 100 кг.

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