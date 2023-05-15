«Енисей-СТМ» одержал бонусную победу в матче с новокузнецким «Металлургом»
Поделиться
Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» одержал бонусную победу в домашнем матче с новокузнецким «Металлургом» во встрече 15-го тура чемпионата России по регби. Игра прошла в субботу, 13 мая, и завершилась в пользу красноярской команды — 55:10 (24:3).
На встрече, прошедшей в Красноярске на стадионе «Авангард», присутствовали 2000 зрителей. За «Енисей-СТМ» попытки выполнили Виктор Кононов, Виталий Немцев, Николас Оостхузен, Константин Узунов и Дмитрий Кротов, единственная попытка «Металлурга» — на счету Владимера Гоголидзе.
«Енисей-СТМ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России, ближайший преследователь команды — пензенский «Локомотив». Два этих клуба, а также казанская «Стрела» уже обеспечили себе место в плей-офф.
Комментарии
- 15 мая 2023
-
15:08
-
14:35
-
14:12
-
13:54
-
13:49
-
13:25
-
11:47
-
11:31
-
10:40
-
09:55
-
09:24
- 14 мая 2023
-
23:50
-
23:26
-
22:55
-
17:30
-
14:28
-
12:16
-
11:39
-
11:30
-
00:26
- 13 мая 2023
-
22:52
-
22:31
-
22:07
-
20:56
-
20:27
-
19:59
-
19:19
-
18:32
-
18:06
-
17:36
-
16:59
-
16:33
-
16:25
-
16:15
-
13:41
Партнерский контент