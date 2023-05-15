«Енисей-СТМ» одержал бонусную победу в матче с новокузнецким «Металлургом»

Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» одержал бонусную победу в домашнем матче с новокузнецким «Металлургом» во встрече 15-го тура чемпионата России по регби. Игра прошла в субботу, 13 мая, и завершилась в пользу красноярской команды — 55:10 (24:3).

На встрече, прошедшей в Красноярске на стадионе «Авангард», присутствовали 2000 зрителей. За «Енисей-СТМ» попытки выполнили Виктор Кононов, Виталий Немцев, Николас Оостхузен, Константин Узунов и Дмитрий Кротов, единственная попытка «Металлурга» — на счету Владимера Гоголидзе.

«Енисей-СТМ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России, ближайший преследователь команды — пензенский «Локомотив». Два этих клуба, а также казанская «Стрела» уже обеспечили себе место в плей-офф.