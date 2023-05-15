Российские призёры ОИ по тяжёлой атлетике отстранены за нарушение антидопинговых правил

Серебряные призёры Олимпийских игр по тяжёлой атлетике Дмитрий Клоков и Наталья Заболотная дисквалифицированы по результатам исследования базы LIMS и антидопинговых нарушений в период 2012–2013 годов, сообщается на сайте Федерации тяжёлой атлетики России.

Также получили отстранение чемпионы мира Апти Аухадов и Светлана Царукаева, победитель юношеской Олимпиады Алексей Косов и чемпионка Европы Ольга Зубова.

Полный список дат отстранения спортсменов:

Дмитрий Клоков — дисквалификация на 4 года, 12.05.2023 — 11.05.2027;

Апти Аухадов — дисквалификация на 1,5 года, 07.02.2022 — 06.08.2023;

Светлана Царукаева — дисквалификация на 2 года, 07.02.2022 — 06.02.2024;

Наталья Заболотная — дисквалификация на 2 года, 07.02.2022 — 06.02.2024;

Ольга Зубова — дисквалификация на 2 года, 27.11.2023 — 26.11.2025;

Алексей Косов — дисквалификация до 07.03.2022, вошла в период отстранения спортсмена.