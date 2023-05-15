Арсен Галстян: хотели иметь медали в каждом весе

Старший тренер российских дзюдоистов Арсен Галстян прокомментировал итоги чемпионата мира, который проходил в Дохе.
«Первые дни были тяжёлые, отсутствие медалей давило, поэтому приходилось дополнительно настраивать ребят, чтобы они взяли себя в руки и пошли биться за золото. Мы амбициозные люди, конечно, хотели иметь медали в каждом весе. Но мы всё равно рады, потому что чемпионов мира в России можно по пальцам пересчитать.
Иностранцы были счастливы нас видеть, потому что семья дзюдо — это не просто слова. Теперь будем готовиться к продолжению борьбы за путёвки на Олимпийские игры, это цель всех наших спортсменов», — приводит слова Галстяна ТАСС.
Напомним, на чемпионате мира по дзюдо российские спортсмены завоевали две медали: серебряную (Инал Тосоев) и золотую (Арман Адамян).
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