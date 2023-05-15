Проект об интеграции новых регионов в российский спорт передан на рассмотрение в Госдуму

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв сообщил, что возглавляемый им комитет сегодня, 15 мая, рекомендовал принять в первом чтении законопроект кабмина о комплексной интеграции четырёх новых регионов в существующую систему физкультуры и спорта в России.

Проект, связанный с интеграцией в российскую спортивную жизнь Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, планируют рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в первом чтении 17 мая.

«Интеграция в единую спортивную систему позволит регионам получить соответствующее финансирование, а спортсменам и тренерам — участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты и преференции.

Там существуют проблемы, в том числе с аккредитацией федераций, с получением званий, со спортивной инфраструктурой. Здорово, что эти проблемы решаются уже сейчас, с внесением этого законопроекта», — приводит слова Свищёва «Парламентская газета».

Согласно инициативе кабмина, представители ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут создавать региональные спортивные федерации и входить в общероссийские. Кроме того, документ предлагает признавать спортивные звания, разряды, квалификационные категории спортивных судей и тренеров, которые были присвоены им раньше в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины.