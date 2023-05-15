Матыцин заявил, что Адамян и Тасоев не дали усомниться в потенциале отечественного дзюдо

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских дзюдоистов Армана Адамяна и Инала Тасоева с медалями чемпионата мира – 2023, который завершился в Дохе.
Адамян победил в весовой категории до 100 кг, а Тасоев стал серебряным призёром в весе свыше 100 кг. Россияне участвовали в турнире под нейтральным флагом и выступали только в личном первенстве.
«От имени министерства спорта России поздравляю Армана Адамяна с золотой медалью и Инала Тасоева с серебряной медалью чемпионата мира по дзюдо! В нынешних условиях мы делаем всё возможное, чтобы подготовка нашей сборной была на высшем уровне, и результаты подтверждают это.
Спасибо организаторам за качественное проведение спортивного мероприятия. Для нас приоритетно важно, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться с сильнейшими и доказывать своё мастерство на мировых спортивных аренах.
Благодарю команду Федерации дзюдо России, всех, кто своими усилиями не дают усомниться в потенциале отечественной школы дзюдо. Мы поддерживаем наших дзюдоистов и продолжим это делать, чтобы над пьедесталом вновь развевался российский флаг», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.
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