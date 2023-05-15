На «Джиро д'Италия» ужесточили антиковидный протокол после снятия Ремко Эвенепула

Директор веломногодневки «Джиро д'Италия» Мауро Веньи сообщил об ужесточении антиковидного протокола на второй неделе соревнований после положительного теста бельгийского гонщика команды Soudal-QuickStep Ремко Эвенепула, который возглавлял общий зачёт.
За первую неделю «Джиро д'Италия» вместе с Эвенепулом из-за положительного теста на коронавирус с гонки сошли уже шесть спортсменов. При этом общий антиковидный протокол был отменён ещё в начале сезона 2023 года.
«Первоначальный протокол больше не действует, и Всемирная организация здравоохранения больше не классифицирует COVID-19 как чрезвычайную ситуацию. Это означает, что каждая команда может сдавать тесты, если захочет. Они могут решать, проверять гонщика или нет. Были подтверждённые случаи, но не буду спорить, что, возможно, были и другие случаи, которые не были подтверждены. Возможно, мы все слишком рано перестали обращать на это внимание. Мы должны усилить нашу бдительность, и мы начнём с этой недели.
Мы снова введём правила, которые были отменены, такие как обязательство носить маски при контакте с гонщиками на старте и финише. Те, кто хочет пообщаться с гонщиками, должны будут носить маску. Должны ли мы были сделать это раньше? Вероятно», — приводит слова Веньи La Gazzetta dello Sport.
Маски будут обязательны во всех местах контакта с гонщиками, включая парковку командных автобусов (на старте и на финише), зону подиума, микст-зону, зону финиша, пресс-конференцию и зону антидопингового контроля.
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