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На «Джиро д'Италия» ужесточили антиковидный протокол после снятия Ремко Эвенепула

На «Джиро д'Италия» ужесточили антиковидный протокол после снятия Ремко Эвенепула
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Директор веломногодневки «Джиро д'Италия» Мауро Веньи сообщил об ужесточении антиковидного протокола на второй неделе соревнований после положительного теста бельгийского гонщика команды Soudal-QuickStep Ремко Эвенепула, который возглавлял общий зачёт.

За первую неделю «Джиро д'Италия» вместе с Эвенепулом из-за положительного теста на коронавирус с гонки сошли уже шесть спортсменов. При этом общий антиковидный протокол был отменён ещё в начале сезона 2023 года.

«Первоначальный протокол больше не действует, и Всемирная организация здравоохранения больше не классифицирует COVID-19 как чрезвычайную ситуацию. Это означает, что каждая команда может сдавать тесты, если захочет. Они могут решать, проверять гонщика или нет. Были подтверждённые случаи, но не буду спорить, что, возможно, были и другие случаи, которые не были подтверждены. Возможно, мы все слишком рано перестали обращать на это внимание. Мы должны усилить нашу бдительность, и мы начнём с этой недели.

Мы снова введём правила, которые были отменены, такие как обязательство носить маски при контакте с гонщиками на старте и финише. Те, кто хочет пообщаться с гонщиками, должны будут носить маску. Должны ли мы были сделать это раньше? Вероятно», — приводит слова Веньи La Gazzetta dello Sport.

Маски будут обязательны во всех местах контакта с гонщиками, включая парковку командных автобусов (на старте и на финише), зону подиума, микст-зону, зону финиша, пресс-конференцию и зону антидопингового контроля.

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