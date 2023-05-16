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Игрок сборной Грузии Гавтадзе подпишет контракт с МФК «Тюмень»

Игрок сборной Грузии Гавтадзе подпишет контракт с МФК «Тюмень»
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Футзалист сборной Грузии Гиорги Гавтадзе подпишет контракт с МФК «Тюмень» на три года. Обе стороны уже обо всём договорились.

«Гавтадзе первый год выступает в Суперлиге. Его дебют в этом турнире можно считать более чем успешным. Пожалуй, это — лучший наш новичок в прошедшем сезоне, учитывая, что он молод и перспективен», — приводит слова исполнительного директора МФК «Тюмень» Дениса Харина «Тюменская арена».

Нынешний сезон 22-летний футзалист провёл в «Тюмени» на правах аренды, а принадлежал грузин новосибирскому «Сибиряку».

Гиорги Гавтадзе является третьим бомбардиром команды — 17 голов и 6 передач в регулярном чемпионате. Больше забили лишь Андрей Батырев (32 мяча) и Артём Антошкин (22 мяча).

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