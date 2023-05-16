Арман Адамян: в день схватки проснулся и понял: это мой шанс!

Обладатель золотой медали чемпионата мира по дзюдо в Дохе Арман Адамян поделился эмоциями от победы в турнире.
«Мы обдумали тактику с Арсеном Жораевичем, и я строго придерживался плана. Ехали только за золотом! Был сумасшедший боевой настрой. В день схватки проснулся и понял: это мой шанс! Кстати, попрошу также выразить признательность моим тренерам Михаилу Анатольевичу Рахлину и Владимиру Ивановичу Лизенко. Самым трудным получился поединок в 1/4 финала с грузином Ильёй Суламанидзе. Я с ним ни разу не боролся и не знал, чего от него ожидать.
В дзюдо большая дружная семья. У меня с тем же Крпалеком позитивные отношения. С Сергеем Пальчиком из Израиля по-русски общаемся. С Зелимом Коцоевым, выступающим за Азербайджан, приятельские отношения сложились. С Суламанидзе тоже после схватки поговорили. Наверное, будем и дальше общаться», — приводит слова Адамяна пресс-служба Олимпийского комитета России.
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