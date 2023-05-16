Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Продолжается приём заявок на 10-ю ежегодную премию «Спорт и Россия»

Продолжается приём заявок на 10-ю ежегодную премию «Спорт и Россия»
Аудио-версия:
Комментарии

Оргкомитет 10-й премии в области поддержки спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия» продолжает приём заявок на участие, который продлится до 31 мая. Ежегодное мероприятие нацелено на поощрение организаций, которые добились успехов в продвижении данной отрасли. Награждение состоится в июне в Московской области.

Цель экспертного совета премии — выявить и наградить лучшие проекты в следующих категориях:

  • «Профессионалы спорта и здорового образа жизни»
  • «Корпоративные социально-спортивные проекты»
  • «Киберспорт»
  • «Спортивные товары и услуги»
  • «Спонсорские спортивные проекты» и других.

Ранее лауреатами премии становились крупнейшие компании и организации: «Чемпионат», Сибур, Аэрофлот, Мегафон, Роснефть, Газпром, X-Fit в России, Роза Хутор, МТС, медиахолдинг MAER, Федерация спортивного стрелкового многоборья, КХЛ, Федерация бокса России и многие другие.

В юбилейном для мероприятия 2023 году в рамках форума ведущие спикеры из индустрии спорта обсудят развитие непопулярных, но очень ярких и незаслуженно забытых спортивных дисциплин, расскажут о перспективах развития спортивной отрасли внутри страны, киберспорта и цифровых технологий.

Подробная информация и условия участия на официальном сайте.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023