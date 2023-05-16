Продолжается приём заявок на 10-ю ежегодную премию «Спорт и Россия»

Оргкомитет 10-й премии в области поддержки спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия» продолжает приём заявок на участие, который продлится до 31 мая. Ежегодное мероприятие нацелено на поощрение организаций, которые добились успехов в продвижении данной отрасли. Награждение состоится в июне в Московской области.

Цель экспертного совета премии — выявить и наградить лучшие проекты в следующих категориях:

«Профессионалы спорта и здорового образа жизни»

«Корпоративные социально-спортивные проекты»

«Киберспорт»

«Спортивные товары и услуги»

«Спонсорские спортивные проекты» и других.

Ранее лауреатами премии становились крупнейшие компании и организации: «Чемпионат», Сибур, Аэрофлот, Мегафон, Роснефть, Газпром, X-Fit в России, Роза Хутор, МТС, медиахолдинг MAER, Федерация спортивного стрелкового многоборья, КХЛ, Федерация бокса России и многие другие.

В юбилейном для мероприятия 2023 году в рамках форума ведущие спикеры из индустрии спорта обсудят развитие непопулярных, но очень ярких и незаслуженно забытых спортивных дисциплин, расскажут о перспективах развития спортивной отрасли внутри страны, киберспорта и цифровых технологий.

Подробная информация и условия участия на официальном сайте.