Продолжается приём заявок на 10-ю ежегодную премию «Спорт и Россия»

Оргкомитет 10-й премии в области поддержки спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия» продолжает приём заявок на участие, который продлится до 31 мая. Ежегодное мероприятие нацелено на поощрение организаций, которые добились успехов в продвижении данной отрасли. Награждение состоится в июне в Московской области.
Цель экспертного совета премии — выявить и наградить лучшие проекты в следующих категориях:
- «Профессионалы спорта и здорового образа жизни»
- «Корпоративные социально-спортивные проекты»
- «Киберспорт»
- «Спортивные товары и услуги»
- «Спонсорские спортивные проекты» и других.
Ранее лауреатами премии становились крупнейшие компании и организации: «Чемпионат», Сибур, Аэрофлот, Мегафон, Роснефть, Газпром, X-Fit в России, Роза Хутор, МТС, медиахолдинг MAER, Федерация спортивного стрелкового многоборья, КХЛ, Федерация бокса России и многие другие.
В юбилейном для мероприятия 2023 году в рамках форума ведущие спикеры из индустрии спорта обсудят развитие непопулярных, но очень ярких и незаслуженно забытых спортивных дисциплин, расскажут о перспективах развития спортивной отрасли внутри страны, киберспорта и цифровых технологий.
Подробная информация и условия участия на официальном сайте.
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