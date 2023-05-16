Гимнастка не смогла начать выступление из-за паука на ковре

Польская гимнастка Лилиана Левински на турнире Gdynia Rhythmic Stars в Гдыне не смогла начать своё выступление из-за того, что на ковре находился паук. На помощь ей пришла ещё одна девочка, но и она испугалась маленького паучка.

В итоге им помог мужчина. Он выполз на ковёр и забрал паука с собой, не убивая его. При этом у спасителя на груди находился ребёнок на специальном приспособлении. После спасения весь зал поприветствовал героя.

После того, как выход гимнастки всё-таки состоялся, у спортсменки сняли 0,5 балла за задержку выступления.

Напомним, 7 мая проходили соревнования в Гдыне на турнире Gdynia Rhythmic Stars. Победу в личном многоборье одержала представительница Болгарии Стилиана Николова. Украинка Кристина Пограничная стала второй. Представительница Польши Эмилия Гейхель заняла третье место.