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Депутат Камнев сыграл в шахматы прямо во время заседания Госдумы

Депутат Камнев сыграл в шахматы прямо во время заседания Госдумы
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Депутат от КПРФ Георгий Камнев сыграл в шахматы прямо во время заседания Госдумы. Оно шло на тему деанонсирования ДОВСЕ (договор с европейскими странами об ограничении вооружений и боевой техники). Георгий Камнев подключил VPN и зашёл на американский сайт chess.com, который заблокирован на территории Российской Федерации. Там он сразился с противником, выступая за «белых». Депутат выиграл поединок и после этого вернулся в зал, сообщил телеграм-канал SHOT.

Напомним, вчера, 15 мая, завершился турнир Superbet Chess Classic Romania, который является первым этапом Grand Chess Tour — 2023. Победу в нём одержал Фабиано Каруана. Ян Непомнящий занял предпоследнее место.

Итоговое турнирное положение:

1. Фабиано Каруана – 5,5 из 9 очков.
2-5. Алиреза Фируджа, Уэсли Со, Рихард Раппорт, Аниш Гири – по 5 очков.
6-7. Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв — по 4,5 очка.
8. Дин Лижэнь – 4 очка.
9. Ян Непомнящий – 3,5 очка.
10. Богдан-Даниэль Дьяк — 3 очка.

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