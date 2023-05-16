Депутат Камнев сыграл в шахматы прямо во время заседания Госдумы

Депутат от КПРФ Георгий Камнев сыграл в шахматы прямо во время заседания Госдумы. Оно шло на тему деанонсирования ДОВСЕ (договор с европейскими странами об ограничении вооружений и боевой техники). Георгий Камнев подключил VPN и зашёл на американский сайт chess.com, который заблокирован на территории Российской Федерации. Там он сразился с противником, выступая за «белых». Депутат выиграл поединок и после этого вернулся в зал, сообщил телеграм-канал SHOT.

Напомним, вчера, 15 мая, завершился турнир Superbet Chess Classic Romania, который является первым этапом Grand Chess Tour — 2023. Победу в нём одержал Фабиано Каруана. Ян Непомнящий занял предпоследнее место.

Итоговое турнирное положение:

1. Фабиано Каруана – 5,5 из 9 очков.

2-5. Алиреза Фируджа, Уэсли Со, Рихард Раппорт, Аниш Гири – по 5 очков.

6-7. Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв — по 4,5 очка.

8. Дин Лижэнь – 4 очка.

9. Ян Непомнящий – 3,5 очка.

10. Богдан-Даниэль Дьяк — 3 очка.