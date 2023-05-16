Александр Власов сошёл с «Джиро д'Италия» по ходу десятого этапа
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Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за команду BORA – hansgrohe, сошёл с дистанции по ходу десятого этапа гонки «Джиро д'Италия». Спортсмен рано отстал от пелотона и через некоторое время принял решение о прекращении борьбы. Bora — hansgrohe сообщила, что у велогонщика проблемы со здоровьем.
Десятый этап велогонки «Джиро д'Италия» проходил между итальянскими городами Скандиано и Виареджо. Маршрут составлял 190 километров, а перепад высоты — около 2400 метров.
После девятого этапа соревнований Александр Власов шёл на седьмом месте в общем рейтинге, после снятия лидера турнира, бельгийского велогонщика Ремко Эвенепула, из-за положительного теста на COVID-19 россиянин поднялся на шестое место.
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