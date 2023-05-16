Министры спорта стран ЕС выступили против возвращения россиян, но не обсуждают бойкот ОИ

Министры спорта стран Евросоюза провели заседание, в котором обсудили возможное возвращение российских спортсменов на международные соревнования, сообщает Inside the Games.
Этот вопрос обсуждался в ходе совещания на тему: «Права человека на международных спортивных мероприятиях». Ряд министров заявили о «солидарности с Украиной» и выразили «решительное несогласие с участием российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже в 2024 году. Отмечается, что бойкот Олимпийских игр на заседании не обсуждался.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить под нейтральным флагом российских спортсменов, не поддерживающих СВО и не связанных с вооружёнными силами.
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