Магнус Корт Нильсен выиграл десятый этап «Джиро д'Италия»

Завершилась гонка «Джиро д'Италия» на дистанции 196 километров. Победу одержал датчанин Магнус Корт Нильсен.

Корт Нильсен показал время 4 часа 15 минут 16 секунд. С незначительным отставанием гонку закончили канадец Дерек Джи и итальянец Алессандро де Марки, занявшие второе и третье место соответственно. На четвёртом месте финишировал датчанин Мадс Педерсен, а на пятом – Паскаль Аккерман.

Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за команду BORA – hansgrohe, сошёл с дистанции по ходу соревнования. Спортсмен рано отстал от пелотона и через некоторое время принял решение о прекращении борьбы. Сообщалось, что Власов испытывает проблемы со здоровьем. На предыдущем, девятом этапе «Джиро» россиянин занял восьмое место, а победу одержал бельгиец Ремко Эвенепул.

Общий зачёт после 10-го этапа:

1. Томас Герайнт (Великобритания) — 39:26:33

2. Примож Роглич (Словения) +0:02

3. Тео Гэйган Харт (Великобритания) +0:05

4. Жоау Алмейда (Португалия) +0:22

5. Андреас Лекнессунд (Норвегия) +0:35

6. Дамиано Карусо (Италия) +1:28

7. Леннард Камна (Германия) +1:52

8. Павел Сиваков (Франция) +2:15

9. Эдди Дунбар (Ирландия) +2:32

10. Тимен Аренсман (Нидерланды)