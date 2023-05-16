Гандболистки «Звезды» сенсационно обыграли «Ростов-Дон» в первом полуфинале Суперлиги

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Гандболистки «Звезды» сенсационно обыграли «Ростов-Дон» в первом полуфинальном матче чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Встреча в Звенигороде завершилась победой хозяек площадки со счётом 33:27.

Самым результативным игроком матча стала Юлия Манагарова из «Ростов-Дона», забившая десять мячей. В составе «Звезды» семь мячей на счету Марианны Егоровой, по шесть раз отличились Надежда Осипова и Наталья Никитина.

Напомним, «Ростов-Дон» с 55 очками занял второе место в регулярном чемпионате, «Звезда» с 38 очками была пятой, но в четвертьфинале сумела выбить из борьбы ставшую третьей «Астраханочку».

Ответная полуфинальная встреча тех же соперников пройдёт 20 мая в Ростове-на-Дону.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Полуфинал. Первый матч

«Звезда» (Московская область) – «Ростов-Дон» — 33:27 (18:10).