Рейтинг-фаворит 4-го этапа Гран-при Горячкина проиграла участнице с самым низким рейтингом

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Завершились партии 1-го тура четвёртого этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Никосии. Россиянка с наивысшим рейтингом среди всех участниц Александра Горячкина уступила немке Динаре Вагнер.

Горячкина, игравшая чёрными фигурами, сдалась на 81-м ходу. Вагнер уступает Горячкиной 159 пунктов в рейтинге ФИДЕ, больше, чем любая из участниц.

В других партиях выступающая под швейцарским флагом Александра Костенюк проиграла китаянке Тань Чжунъи, Екатерина Лагно победила Полину Шувалову, представительница Индии Харика Дронавалли обыграла Бибисару Асаубаеву, грузинка Нана Дзагнидзе победила соотечественницу Белу Хотенашвили, а азербайджанка Гюнай Маммадзаде одержала победу в игре с полькой Оливией Кёлбасой.

Женский Гран-при ФИДЕ проходит в четыре этапа. Этап в Никосии является заключительным. Две лучшие шахматистки по итогам Гран-при примут участие в Турнире претенденток – 2023/2024.