Иран вернётся к выступлениям на турнирах по дзюдо после четырёхлетнего отстранения

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер пообещал, что Иран сможет вернуться к участию в соревнованиях по окончании четырёхлетнего срока отстранения с 18 сентября этого года. Запрет на участие в турнирах был наложен после того, как Федерация дзюдо Ирана потребовала от своего спортсмена Саида Моллаеи проиграть полуфинальный поединок на чемпионате мира – 2019 в Токио, чтобы избежать потенциальной встречи в финале с соперником из Израиля.
«Санкции в отношении Ирана закончатся в сентябре. Мы рады их возвращению. Надеюсь, они приложат все усилия, чтобы уважать правила и не повторять прошлых неудобных инцидентов. Мы скучаем по ним и по каждой нации, которой нет. Надеюсь, в будущем придут лучшие времена. Отстранение было трудным решением, и мы сожалеем, что это затронуло спортсменов и дзюдоистов в Иране. Это не их вина. Посмотрим. Для Ирана открыта возможность вернуться», — приводит Inside the Games слова Визера.
Первоначально Международная федерация дзюдо наложила на выступление спортсменов из Ирана бессрочный запрет, но после рассмотрения апелляции Спортивным арбитражным судом был назначен срок в четыре года.
Моллаеи после чемпионата мира в Токио сменил гражданство и перешёл в сборную Монголии, в составе которой завоевал серебряную медаль на Олимпийских игр – 2020 в категории до 81 кг. Позже он принимал участие в турнирах в Израиле и тренировался с израильской сборной. В мае прошлого года он ещё раз сменил гражданство и теперь представляет Азербайджан.
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