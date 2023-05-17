Чемпионат Европы — 2023 по художественной гимнастике: расписание соревнований
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Сегодня, 17 мая, в Баку (Азербайджан) начнётся чемпионат Европы 2023 года по художественной гимнастике, который был перенесён из России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.
17 мая
- 12:00. Квалификация в юниорских группах и рейтинг AA (5 канатов и 5 мячей), набор A
- 13:30. Квалификация в юниорских группах и рейтинг AA (5 канатов и 5 мячей), сет B
- 17:25. Церемония открытия
- 18:10. Финал юниорских групп с 5 канатами
- 19:10. Финал юниорских групп с 5 мячами
- 20:00. Церемония награждения юниорских групп – Финал многоборья и на снарядах
18 мая
- 10:00. Квалификация среди взрослых (обруч и мяч)
- 12:15. Квалификационный сет B среди взрослых (обруч и мяч)
- 15:45. Квалификационный сет C среди взрослых (обруч и мяч)
- 18:00. Квалификационный сет D среди взрослых (обруч и мяч)
19 мая
- 10:00. Квалификационный сет C среди взрослых (булавы и лента)
- 12:15. Квалификационный сет D среди взрослых (булавы и лента)
- 15:45. Квалификация для взрослых (булавы и лента)
- 18:00. Квалификационный сет B среди взрослых (булавы и лента)
20 мая
- 12:00. Финал АА среди взрослых (обруч, мяч, булавы, лента – КОМПЛЕКТ А)
- 15:40. Финал среди взрослых AA (обруч, мяч, булавы, лента – КОМПЛЕКТ B)
- 17:45. Церемония награждения пожилых людей
- 18:15. Старшие группы (5 обручей, 3 ленты и 2 мяча – СЕТ А)
- 20:00. Старшие группы (5 обручей, 3 ленты и 2 мяча – СЕТ B)
- 21:40. Церемония награждения команды (старшие индивидуальные и старшие группы)
21 мая
- 12:10. Финалы среди взрослых с обручем и мячом
- 13:25. Финалы среди взрослых с булавами и лентой
- 14:35. Церемония награждения финалов среди взрослых в индивидуальном снаряжении
- 16:30. Старшие группы Финал с 5 обручами
- 17:30. Старшие группы Финал с 3 лентами и 2 мячами
- 18:20. Церемония награждения финалов среди старших групп на снарядах
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