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Чемпионат Европы — 2023 по художественной гимнастике: расписание соревнований

Чемпионат Европы — 2023 по художественной гимнастике: расписание соревнований
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Сегодня, 17 мая, в Баку (Азербайджан) начнётся чемпионат Европы 2023 года по художественной гимнастике, который был перенесён из России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

17 мая

  • 12:00. Квалификация в юниорских группах и рейтинг AA (5 канатов и 5 мячей), набор A
  • 13:30. Квалификация в юниорских группах и рейтинг AA (5 канатов и 5 мячей), сет B
  • 17:25. Церемония открытия
  • 18:10. Финал юниорских групп с 5 канатами
  • 19:10. Финал юниорских групп с 5 мячами
  • 20:00. Церемония награждения юниорских групп – Финал многоборья и на снарядах

18 мая

  • 10:00. Квалификация среди взрослых (обруч и мяч)
  • 12:15. Квалификационный сет B среди взрослых (обруч и мяч)
  • 15:45. Квалификационный сет C среди взрослых (обруч и мяч)
  • 18:00. Квалификационный сет D среди взрослых (обруч и мяч)

19 мая

  • 10:00. Квалификационный сет C среди взрослых (булавы и лента)
  • 12:15. Квалификационный сет D среди взрослых (булавы и лента)
  • 15:45. Квалификация для взрослых (булавы и лента)
  • 18:00. Квалификационный сет B среди взрослых (булавы и лента)

20 мая

  • 12:00. Финал АА среди взрослых (обруч, мяч, булавы, лента – КОМПЛЕКТ А)
  • 15:40. Финал среди взрослых AA (обруч, мяч, булавы, лента – КОМПЛЕКТ B)
  • 17:45. Церемония награждения пожилых людей
  • 18:15. Старшие группы (5 обручей, 3 ленты и 2 мяча – СЕТ А)
  • 20:00. Старшие группы (5 обручей, 3 ленты и 2 мяча – СЕТ B)
  • 21:40. Церемония награждения команды (старшие индивидуальные и старшие группы)

21 мая

  • 12:10. Финалы среди взрослых с обручем и мячом
  • 13:25. Финалы среди взрослых с булавами и лентой
  • 14:35. Церемония награждения финалов среди взрослых в индивидуальном снаряжении
  • 16:30. Старшие группы Финал с 5 обручами
  • 17:30. Старшие группы Финал с 3 лентами и 2 мячами
  • 18:20. Церемония награждения финалов среди старших групп на снарядах
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