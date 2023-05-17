Чемпионат Европы — 2023 по художественной гимнастике: расписание соревнований

Сегодня, 17 мая, в Баку (Азербайджан) начнётся чемпионат Европы 2023 года по художественной гимнастике, который был перенесён из России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

17 мая

12:00. Квалификация в юниорских группах и рейтинг AA (5 канатов и 5 мячей), набор A

13:30. Квалификация в юниорских группах и рейтинг AA (5 канатов и 5 мячей), сет B

17:25. Церемония открытия

18:10. Финал юниорских групп с 5 канатами

19:10. Финал юниорских групп с 5 мячами

20:00. Церемония награждения юниорских групп – Финал многоборья и на снарядах

18 мая

10:00. Квалификация среди взрослых (обруч и мяч)

12:15. Квалификационный сет B среди взрослых (обруч и мяч)

15:45. Квалификационный сет C среди взрослых (обруч и мяч)

18:00. Квалификационный сет D среди взрослых (обруч и мяч)

19 мая

10:00. Квалификационный сет C среди взрослых (булавы и лента)

12:15. Квалификационный сет D среди взрослых (булавы и лента)

15:45. Квалификация для взрослых (булавы и лента)

18:00. Квалификационный сет B среди взрослых (булавы и лента)

20 мая

12:00. Финал АА среди взрослых (обруч, мяч, булавы, лента – КОМПЛЕКТ А)

15:40. Финал среди взрослых AA (обруч, мяч, булавы, лента – КОМПЛЕКТ B)

17:45. Церемония награждения пожилых людей

18:15. Старшие группы (5 обручей, 3 ленты и 2 мяча – СЕТ А)

20:00. Старшие группы (5 обручей, 3 ленты и 2 мяча – СЕТ B)

21:40. Церемония награждения команды (старшие индивидуальные и старшие группы)

21 мая