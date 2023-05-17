Чемпионка мира Варфоломеев — о квалификации на ОИ-2024: то, к чему стремилась всю жизнь
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Чемпионка мира в упражнении с булавами, 16-летняя художественная гимнастка Дарья Варфоломеев высказалась о квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) и статусе лидера сборной Германии по художественной гимнастике.
«Я не думала о таком развитии событий. Это очень много значит для меня, потому что показывает, что тяжёлая работа окупается. Это то, к чему я стремилась всю жизнь. Другие страны теперь смотрят на нас», — приводит слова Варфоломеев DTB.
Напомним, Варфоломеев является уроженкой Барнаула. Спортсменка уже завоевала место на предстоящей Олимпиаде, и хотя перед Играми запланирован национальный квалификационный турнир, ожидается, что именно она представит Германию в Париже, если не получит травму.
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