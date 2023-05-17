Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионка мира Варфоломеев — о квалификации на ОИ-2024: то, к чему стремилась всю жизнь

Чемпионка мира Варфоломеев — о квалификации на ОИ-2024: то, к чему стремилась всю жизнь
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира в упражнении с булавами, 16-летняя художественная гимнастка Дарья Варфоломеев высказалась о квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) и статусе лидера сборной Германии по художественной гимнастике.

«Я не думала о таком развитии событий. Это очень много значит для меня, потому что показывает, что тяжёлая работа окупается. Это то, к чему я стремилась всю жизнь. Другие страны теперь смотрят на нас», — приводит слова Варфоломеев DTB.

Напомним, Варфоломеев является уроженкой Барнаула. Спортсменка уже завоевала место на предстоящей Олимпиаде, и хотя перед Играми запланирован национальный квалификационный турнир, ожидается, что именно она представит Германию в Париже, если не получит травму.

Материалы по теме
Чемпионат Европы — 2023 по художественной гимнастике: расписание соревнований
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023