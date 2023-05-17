1 июня пройдёт 11-й форум лучших социальных и ESG-проектов России

1 июня в Radisson Resort, Zavidovo пройдёт 11-й ежегодный форум «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие». На мероприятии будут обсуждаться кейсы из области социальной политики и устойчивого развития за прошедший год. Представлять самые эффективные и яркие нововведения в данных сферах, помогая продвигать и реализовывать самые смелые проекты, – основная цель организаторов мероприятия. В этом году спикерами форума выступят более двадцати ведущих специалистов и экспертов в области ESG и социальной сферы.
Все участники форума приглашены на мастер-класс «Если не я, то кто?», в рамках которого сотрудник фонда «Линия жизни» Юлия Гончарова и директор по развитию фонда «Твоё решение» Антон Семенников поделятся опытом взаимодействия с органами власти и бизнеса, расскажут, как справляться со стрессом, выгоранием и решать другие задачи, которые возникают на пути благотворителя.
В конце вечера пройдёт торжественная церемония награждения лучших социальных и ESG проектов России. А партнёр мероприятия – фонд «Линия жизни» – во время церемонии проведёт благотворительную лотерею и аукцион, за счёт участия в которых посетители смогут помочь тяжелобольным детям.
Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.
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