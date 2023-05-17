Варфоломеев: в Германии у меня появилось гораздо больше подруг, чем когда-либо в России

Чемпионка мира в упражнении с булавами, 16-летняя художественная гимнастка Дарья Варфоломеев призналась, что комфортно чувствует себя в Германии и активно заводит новые знакомства благодаря быстрому освоению немецкого языка.
«В Германии у меня появилось гораздо больше подруг, чем когда-либо [было] в России», — приводит слова Варфоломеев DTB.
Напомним, Варфоломеев родилась в Барнауле, однако в возрасте 12 лет переехала в Германию. На чемпионате мира — 2022 по художественной гимнастике, который проходил в Софии (Болгария), спортсменка завоевала четыре индивидуальные награды. Варфоломеев стала лучшей в упражнении с булавами, завоевала серебро в индивидуальном многоборье и упражнении с мячом, а также стала бронзовым призёром в упражнении с обручем.
- 17 мая 2023
-
15:41
-
15:13
-
14:57
-
14:38
-
14:38
-
14:29
-
14:03
-
13:27
-
13:18
-
13:14
-
12:05
-
12:03
-
10:39
-
09:55
-
09:40
-
04:01
- 16 мая 2023
-
23:16
-
21:23
-
20:56
-
20:34
-
20:20
-
20:09
-
19:30
-
18:27
-
17:23
-
16:07
-
15:48
-
15:07
-
13:43
-
13:37
-
13:21
-
10:07
-
09:58
-
09:26
- 15 мая 2023
-
23:11