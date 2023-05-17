Варфоломеев: в Германии у меня появилось гораздо больше подруг, чем когда-либо в России

Чемпионка мира в упражнении с булавами, 16-летняя художественная гимнастка Дарья Варфоломеев призналась, что комфортно чувствует себя в Германии и активно заводит новые знакомства благодаря быстрому освоению немецкого языка.

«В Германии у меня появилось гораздо больше подруг, чем когда-либо [было] в России», — приводит слова Варфоломеев DTB.

Напомним, Варфоломеев родилась в Барнауле, однако в возрасте 12 лет переехала в Германию. На чемпионате мира — 2022 по художественной гимнастике, который проходил в Софии (Болгария), спортсменка завоевала четыре индивидуальные награды. Варфоломеев стала лучшей в упражнении с булавами, завоевала серебро в индивидуальном многоборье и упражнении с мячом, а также стала бронзовым призёром в упражнении с обручем.