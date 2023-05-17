Британца Тео Гэйган Харта увезли с «Джиро д'Италия» на скорой помощи
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Британский велогонщик Тео Гэйган Харт не смог завершить гонку 11-го этапа «Джиро д'Италия».
После того как спортсмены выехали на мокрый асфальт, Харт попал в аварию и оказался на дороге. Другие гонщики продолжили гонку, однако британец так и не поднялся с асфальта. К нему на помощь пришли медицинские работники, которые увезли велогонщика на носилках в машину скорой помощи. Инцидент произошёл за 65 км до финиша.
Напомним, Тео Гэйган Харт занимал третье место в общем зачёте после 10-го этапа «Джиро д'Италия». Победителем прошлой гонки на 196 км стал датчанин Магнус Корт Нильсен. С незначительным отставанием гонку закончили канадец Дерек Джи и итальянец Алессандро де Марки, занявшие второе и третье место соответственно.
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