Американских спортсменов могут обязать платить особый налог за выступление в России

После истории баскетболистки Бриттни Грайнер законодатели в США готовы ввести особые правила для спортсменов, выступающих в российских клубах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По сведениям источника, официальные лица США после истории с баскетболисткой усилили предупреждения о рисках незаконного задержания, однако это не остановило некоторых баскетболистов, хоккеистов и волейболистов. Законодатели хотят создать больше инструментов для правительства США, чтобы помешать американским спортсменам отправиться «во враждебные страны».

Рассматривают требование для авиакомпаний размещать предупреждения Государственного департамента о подобных поездках на видном месте. Другие идеи, которые рассматриваются в Вашингтоне, включают в себя поправки в налоговый кодекс. Они подразумевают особый налог с доходов от работы в тех странах, где, по мнению Государственного департамента, американцы могут быть подвергнуты незаконному задержанию.