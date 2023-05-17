Американских спортсменов могут обязать платить особый налог за выступление в России

После истории баскетболистки Бриттни Грайнер законодатели в США готовы ввести особые правила для спортсменов, выступающих в российских клубах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По сведениям источника, официальные лица США после истории с баскетболисткой усилили предупреждения о рисках незаконного задержания, однако это не остановило некоторых баскетболистов, хоккеистов и волейболистов. Законодатели хотят создать больше инструментов для правительства США, чтобы помешать американским спортсменам отправиться «во враждебные страны».
Рассматривают требование для авиакомпаний размещать предупреждения Государственного департамента о подобных поездках на видном месте. Другие идеи, которые рассматриваются в Вашингтоне, включают в себя поправки в налоговый кодекс. Они подразумевают особый налог с доходов от работы в тех странах, где, по мнению Государственного департамента, американцы могут быть подвергнуты незаконному задержанию.
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