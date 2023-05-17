Паскаль Аккерман выиграл 11-й этап «Джиро д'Италия»

Велогонщик команды UAE Team Emirates Паскаль Аккерман стал победителем 11-го этапа многодневной гонки «Джиро д'Италия».
11-й этап «Джиро д’Италии», Камайоре – Тортона. 219 км
1. Паскаль Аккерман (Германия, UAE Team Emirates) – 5:09.02.
2. Джонатан Милан (Италия, Bahrain – Victorious) – аналогичное время.
3. Марк Кэвендиш (Великобритания, «Астана»).
4. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo).
5. Стефано Олдани (Италия, Alpecin-Deceuninck).
6. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa).
7. Мариус Майрхофер (Германия, DSM).
8. Давиде Баллерини (Италия, Soudal – Quick Step).
9. Симоне Консонни (Италия, Cofidis).
10. Арне Марит (Бельгия, Intermarché – Circus – Wanty).
Бывший российский гонщик Павел Сиваков, ныне представляющий Францию и команду INEOS Grenadiers, финишировал 136-м. В общем зачёте он располагается на 23-й позиции.
В общем зачёте после 11 этапов лидерство сохраняет британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Герейнт Томас — 44.35,35. В тройку также входят Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,02 и Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,22.
- 17 мая 2023
-
19:41
-
19:26
-
17:01
-
15:41
-
15:13
-
14:57
-
14:38
-
14:38
-
14:29
-
14:03
-
13:27
-
13:18
-
13:14
-
12:05
-
12:03
-
10:39
-
09:55
-
09:40
-
04:01
- 16 мая 2023
-
23:16
-
21:23
-
20:56
-
20:34
-
20:20
-
20:09
-
19:30
-
18:27
-
17:23
-
16:07
-
15:48
-
15:07
-
13:43
-
13:37
-
13:21
-
10:07