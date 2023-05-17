Паскаль Аккерман выиграл 11-й этап «Джиро д'Италия»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Велогонщик команды UAE Team Emirates Паскаль Аккерман стал победителем 11-го этапа многодневной гонки «Джиро д'Италия».

11-й этап «Джиро д’Италии», Камайоре – Тортона. 219 км

1. Паскаль Аккерман (Германия, UAE Team Emirates) – 5:09.02.

2. Джонатан Милан (Италия, Bahrain – Victorious) – аналогичное время.

3. Марк Кэвендиш (Великобритания, «Астана»).

4. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo).

5. Стефано Олдани (Италия, Alpecin-Deceuninck).

6. Винченцо Альбанезе (Италия, EOLO-Kometa).

7. Мариус Майрхофер (Германия, DSM).

8. Давиде Баллерини (Италия, Soudal – Quick Step).

9. Симоне Консонни (Италия, Cofidis).

10. Арне Марит (Бельгия, Intermarché – Circus – Wanty).

Бывший российский гонщик Павел Сиваков, ныне представляющий Францию и команду INEOS Grenadiers, финишировал 136-м. В общем зачёте он располагается на 23-й позиции.

В общем зачёте после 11 этапов лидерство сохраняет британский велогонщик команды INEOS Grenadiers Герейнт Томас — 44.35,35. В тройку также входят Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,02 и Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,22.