Все россиянки одержали победы во 2-м туре 4-го этапа Гран-при ФИДЕ
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Завершились партии 2-го тура четвёртого этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Никосии. Россиянка с наивысшим рейтингом среди всех участниц Александра Горячкина победила представительницу Грузии Нану Дзагнидзе.
В других партиях Полина Шувалова обыграла Бибисару Асаубаеву, Катерина Лагно переиграла Гюнай Маммадзаде, польская шахматистка Оливия Кёлбаса проиграла китаянке Тань Чжунъи, выступающая под швейцарским флагом Александра Костенюк сыграла вничью с грузинкой Белой Хотенашвили, немка Динара Вагнер и представительница Индии Харика Дронавалли сыграли вничью.
Женский Гран-при ФИДЕ проходит в четыре этапа. Этап в Никосии является заключительным. Две лучшие шахматистки по итогам Гран-при примут участие в Турнире претенденток – 2023/2024.
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