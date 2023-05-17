Максимов: в три часа ночи с Трефиловым ходили любоваться Волгой, болтали про гандбол

Главный тренер «Чеховских медведей», бывший главный тренер сборной России по гандболу, олимпийский чемпион как игрок и тренер Владимир Максимов рассказал об отношениях с Евгением Трефиловым.

«Мы дружим. И я до сих пор переживаю, что ему не дали работать дальше. Но это был его выбор. Историй у нас была масса, конечно. Могу рассказать такую. Как-то мы были на сборе в Волгограде – я привёз туда мужскую сборную России. Моим вторым тренером был Леонид Коросташевич, он жил в Волгограде. И он сказал – Володя, у сына свадьба, я не могу выехать, давай сбор у меня проведём. Ну давай.

Это был один из самых запоминающихся сборов. С 8 утра у меня тренировка с мужской командой. Потом приезжал Трефилов, который тогда тренировал команду «курятника» — птицефабрики, где он работал. Просил меня с ним поработать. Я забывал, что есть обед, и проводил с ним вторую тренировку. Затем приходил Левон Акопян, царствие ему небесное – пошли со мной поработаем. А потом вновь своя тренировка — и день прошёл. Однажды Акопян, который триста лет назад за что-то обещал коньяк, своё обещание сдержал после моего напоминания о долге. Мы собрались втроём – Акопян, Трефилов и я – выпили по рюмке коньяка, всё-таки в 8 утра тренировка. Откуда кофе взялся, я не помню, но мы по чашке кофе ещё выпили. И сон как рукой сняло. В три часа ночи два чудака – я и Трефилов – пошли любоваться Волгой, благо база была почти на берегу. И два с лишним часа болтали с ним про гандбол. Мне удалось поспать час, Трефилову повезло больше – у него тренировка начиналась в 10 утра», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.