Сенсационный чемпион мира Люка Бресель показал автомобиль, который приобрёл на призовые

Новоиспечённый чемпион мира по снукеру, второй номер мирового рейтинга бельгиец Люка Бресель в социальных сетях похвастался дорогостоящей покупкой, сделанной после завоевания крупнейшего в карьере титула.
Фото: из личного архива Люки Бреселя
Фото: из личного архива Люки Бреселя
Бресель приобрёл автомобиль Ferrari 488 стоимостью примерно $ 430 тыс. Отметим, что такой же автомобиль в своём гараже имеет форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
Напомним, в дебютном матче за титул чемпиона мира 28-летний Бресель нанёс поражение четырёхкратному чемпиону мира, англичанину Марку Селби со счётом 18:15. Соревнования по традиции принимал театр «Крусибл», который находится в Шеффилде. Стоит отметить, Люка Бресель стал только четвёртым не британским игроком, выигравшим ЧМ по снукеру.
Напомним, за победу на ЧМ-2023 Бресель получил более $ 620 тыс.
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