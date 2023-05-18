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Сенсационный чемпион мира Люка Бресель показал автомобиль, который приобрёл на призовые

Сенсационный чемпион мира Люка Бресель показал автомобиль, который приобрёл на призовые
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Новоиспечённый чемпион мира по снукеру, второй номер мирового рейтинга бельгиец Люка Бресель в социальных сетях похвастался дорогостоящей покупкой, сделанной после завоевания крупнейшего в карьере титула.

Фото: из личного архива Люки Бреселя

Фото: из личного архива Люки Бреселя

Бресель приобрёл автомобиль Ferrari 488 стоимостью примерно $ 430 тыс. Отметим, что такой же автомобиль в своём гараже имеет форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Напомним, в дебютном матче за титул чемпиона мира 28-летний Бресель нанёс поражение четырёхкратному чемпиону мира, англичанину Марку Селби со счётом 18:15. Соревнования по традиции принимал театр «Крусибл», который находится в Шеффилде. Стоит отметить, Люка Бресель стал только четвёртым не британским игроком, выигравшим ЧМ по снукеру.

Напомним, за победу на ЧМ-2023 Бресель получил более $ 620 тыс.

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