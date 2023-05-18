Франция собирается подать заявку на проведение зимних ОИ-2030 в Северных и Южных Альпах

Член МОК Ги Дрю заявил, что Франция может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года в регионах Рона — Альпы и Южные Альпы. По его словам, только в случае объединённой заявки у них появятся шансы принять соревнования.
«Если мы сможем это сделать, у нас будет небольшой шанс получить Олимпиаду. Если выдвинуть только Южные Альпы — это не сработает. Необходима заявка, объединяющая Южные и Северные Альпы»», — приводит слова Дрю L'Equipe. Француз также добавил, что соревнования по ледовым видам спорта могли бы состояться в Ницце.
В двух указанных регионах есть несколько горнолыжных курортов, принимавших международные соревнования самого высокого уровня: Шамони, Куршевель, Гренобль, Альбервиль, Ла-Плань, Межев и Валь-д’Изер. На данный момент Французский национальный олимпийский и спортивный комитет официально не заявлял об интересе к организации зимних Игр.
Ранее сообщалось о возможности совместной заявки на проведение Игр – 2030 в Шамони вместе с швейцарским кантоном Вале и итальянской Аостой, но власти французского города заявили, что такого проекта у них в данный момент нет на повестке дня.
Заинтересованность в проведении зимних ОИ в 2030-м проявляет Стокгольм. Также сформировали заявки Солт-Лейк-Сити и Саппоро, но американский и японский города могут сосредоточиться на борьбе за организацию Зимних Игр-2034.
МОК изначально собирался объявить о месте проведения Игр — 2030 на сессии в Мумбаи осенью, но в итоге отложил решение до 2024 года.
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