Легендарный тренер Максимов — о великом вратаре Лаврове: он и без ног встал бы в ворота
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Бывший наставник сборной России по гандболу, главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов назвал игрока, который стал великим, несмотря на вредные привычки.
«Назову только одно имя – Андрей Лавров. Были ошибки в молодости. Но он стал трёхкратным олимпийским чемпионом! Человек мог на одной ноге играть, а если бы потребовалось – и без ног встал бы в ворота. И человека с такими данными наша федерация взяла и уволила за ненадобностью», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Вратарь Андрей Лавров трижды выигрывал Олимпийские игры — в 1988, 1992 и 2000 годах. Помимо этого, он дважды становился чемпионом мира, а также единожды выигрывал чемпионат Европы.
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