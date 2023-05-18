Гандбольный тренер Максимов рассказал о поступках, за которые ему было стыдно

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов рассказал, за какие поступки ему было стыдно.
«Были такие поступки. На той же Олимпиаде-1976 румыны специально с пенальти бросили мячом в лицо Мише Ищенко, да так, что у него чуть голова не оторвалась. Он продолжил игру и отстоял достойно. Меня тоже хорошо приложили. И ведь ответить нельзя! Ударишь – удалят, а на кону очень многое. Но память у меня была хорошая. Я спокойно подождал декабря того же года, когда был турнир в Тбилиси. В матче с нами тот румын, который на Олимпиаде Ищенко в голову бросил и меня тогда ударил, высоко выпрыгнул, а потом неудачно приземлился на спину. Его унесли на носилках. Не повезло. Бывает. Румыны бросились сразу и начали – за что, почему, мы же не дерёмся. Ну я ответил – а мы вообще драться не можем. Были и другие эпизоды в разных матчах, и коленями в лицо пытались лететь, но я уворачивался. В ответ подсовывал этого прыгальщика под игрока его же команды – оба пострадавшие. Это спорт», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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