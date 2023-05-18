«Мы эту работу забросили, а они сделали». Максимов объяснил неудачи России в гандболе

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов объяснил, в чём причины неудач сборной России.

«В 1993-м мы выиграли чемпионат мира. В финале победили французов. Даниэль Константини, тренер сборной Франции, подошёл ко мне с простым вопросом: «А вы откуда?» Я ему ответил гордо: «Мы из России!» Так как Константини после финала подошёл не с пустыми руками, а с шампанским, то у нас получилась душевная беседа. Ещё и переводчик был очень хороший, который правильно мысли передавал. Тогда французы начали делать то, что дало результаты сегодня. Они олимпийские чемпионы в гандболе и волейболе в Токио. Им удалось сделать то, что мы сделали 30 лет назад.

Я тогда сделал группы подготовки специальные, и они работали. А для того, чтобы они работали, были разработаны специальные спортивно-технические нормативы, которые все тренеры в стране от Тихого океана до Чёрного моря должны были соблюдать при работе с детьми. Это дало результат. В России олимпийские чемпионы есть на Дальнем Востоке, в Сибири, естественно, Москва, Питер, и там, где вольготно русскому народу, – Астрахань, Волгоград, Краснодар. Во всех регионах оказались люди с золотыми медалями благодаря совместной работе.

Сейчас эту работу мы, мягко говоря, не выполняем. Качественная молодёжь на взрослый уровень не поступает, это я вижу и на примере своего клуба, хотя мы неизменно выигрываем чемпионат России. Но это не потому, что мы хорошо работаем, а потому, что кто-то где-то недорабатывает. И вроде бы всё у нас работает, те же спортивные школы функционируют, пятое-десятое, президент России Владимир Владимирович Путин подписал документ о том, что гандбол должен быть на уроках физкультуры в общеобразовательных школах. Формально всё сделано. Но качество работы и отслеживания того, чтобы качество было высоким, – этого нет. А французы это сделали», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.