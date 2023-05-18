Российские фехтовальщики не смогут принять участие в этапах Кубка мира

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что российские спортсмены не смогут принять участие в этапах Кубка мира по шпаге в Стамбуле и Фуджейре и этапе Гран-при по рапире в Шанхае.

«О каком участии в международных соревнованиях можно говорить, если у нас до сих пор нет даже списка допущенных FIE спортсменов к участию в соревнованиях? У нас нет списков по допуску по рапире и шпаге — ни по спортсменам, ни по тренерам, ни по специалистам, ни по медикам и так далее. Мы не примем участия в ближайших соревнованиях в Стамбуле, Шанхае и Фуджейре.

Мы не можем получить эти списки уже больше двух месяцев. Решение о нашем допуске к международным соревнованиям FIE приняла ещё 10 марта», — приводит слова Мамедова «РИА Новости Спорт».