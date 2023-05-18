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ОКР представит рекомендации по участию россиян в международных турнирах 25 мая

ОКР представит рекомендации по участию россиян в международных турнирах 25 мая
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Олимпийский комитет России (ОКР) сообщит рекомендации по участию российских спортсменов в международных турнирах 25 мая.

«В числе основных пунктов повестки – выступление президента ОКР Станислава Позднякова о рекомендациях Олимпийского комитета России по участию российских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях международных спортивных организаций», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Напомним, российские атлеты отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) представил требования, при соблюдении которых российские спортсмены смогут вернуться на международную арену в нейтральном статусе.

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