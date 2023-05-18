ОКР представит рекомендации по участию россиян в международных турнирах 25 мая
Поделиться
Олимпийский комитет России (ОКР) сообщит рекомендации по участию российских спортсменов в международных турнирах 25 мая.
«В числе основных пунктов повестки – выступление президента ОКР Станислава Позднякова о рекомендациях Олимпийского комитета России по участию российских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях международных спортивных организаций», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.
Напомним, российские атлеты отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) представил требования, при соблюдении которых российские спортсмены смогут вернуться на международную арену в нейтральном статусе.
Комментарии
- 18 мая 2023
-
14:46
-
14:42
-
12:15
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:17
-
10:09
-
08:15
-
04:35
-
02:43
-
00:36
- 17 мая 2023
-
23:15
-
22:00
-
21:00
-
20:51
-
19:41
-
19:26
-
17:01
-
15:41
-
15:13
-
14:57
-
14:38
-
14:38
-
14:29
-
14:03
-
13:27
-
13:18
-
13:14
-
12:05
-
12:03
-
10:39
-
09:55
-
09:40
-
04:01
Партнерский контент